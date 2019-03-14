【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：儘管美國也加入其他國家停飛波音問題機種，不過該公司股價展現利空出走勢，震盪收高，同時油價上漲激勵能源類股，支撐道瓊指數反彈收高超過百點，另外Ｓ＆Ｐ500 指數也在醫療保健、能源與工業類股領漲下，連續三天收高，並創下 2019 年新高，科技股方面，ＦＡＡＮＧ股同步上漲，而半導體類股方面則由Ｎvidia 領漲，支撐那斯達克及費半指數也同樣連續第三天收高。

台股觀點：英國脫歐協議未過，波音股價持續走跌，影響週三台股開盤行情表現，不過受到蘋概股中的大立光持續上攻，正崴受惠接單蘋果新品，營運出現轉機，今日台股在蘋概股帶動下仍上漲 29.99 點，漲幅 0.29%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 40 億元，為連續第二天買超。整體而言，近期美股科技股及半導體類股表現強勢，對台股電子股構成支撐，外資籌碼方面需觀察後續買盤能否持續，同時近期市場開始關注疲弱的經濟數據能否支撐高企的股市，短線仍需注意回檔風險。

關注焦點：

1) 3/14 中國固定資產投資及工業產出數據

２)3/14 英國國會表決無協議脫歐或延遲脫歐

３) 3/15 日本央行利率會議。

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