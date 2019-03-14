台股盤中—一度攻至10400點 權值股無力 指數紅翻黑

受美股三大指數收漲激勵，台股今 (14) 日早盤在電子三雄齊揚帶動下，指數一度走高突破 10400 點關卡，惟盤中在台積電股價走疲拖累下，加上台塑四寶僅台化走揚表態，即便國泰金、富邦金力守平盤之上，仍未能展現撐盤力道，指數開高後震盪翻黑，預估今日成交量約 1100 億元。

台股今日開盤上漲 17.98 點，以 10391.3 點開出，盤中最高點為 10407.27 點，最低為 10348.33 點；櫃買市場今日股價開高走高，以 137.11 點開出，盤中最高來到 137.71 點。

電子三雄方面，台積電今日早盤開高後，盤中由紅翻黑，股價一路走弱，盤中跌幅約 0.84%、來到 235 元，力守 10 日線；大立光股價開高走高，盤中漲幅約 0.42%，來到 4770 元；鴻海早盤股價開高後，盤中漲幅稍微收斂，並拉回至平盤附近。

國巨集團旗下智寶、凱美昨日宣布將以換股方式合併，由智寶以 1.165 股換取凱美 1 股，以智寶為存續公司且繼續上市，合併後更名凱美，且新公司未來不排除增資同欣電。相關個股今日表現不同調，智寶、凱美早盤開紅後翻黑，股價一路下修，盤中跌幅分別逾 6%、7%，同欣電則是下跌逾 2%。

印刷電路板族群今日表現相對強勢，聯茂漲幅逾 8%，台光電漲幅逾 4%，嘉聯益、慶生上漲超過 2.8%，欣興也有超過 2% 的漲幅。

至於昨日同樣召開重訊的太陽能矽晶圓廠達能，因宣布擬將不符合經濟效益的多晶矽晶圓廠停產，加上今起改列全額交割股，衝擊股價表現，早盤股價跳空開低， 開盤不久隨即遭打入跌停價 2.54 元。

國泰證期分析師蔡明翰分析，台股目前整體架構維持平盤附近震盪整理，量能小幅增加，來到今年相對高點水位，後續台股若要續攻高，需觀察美股科技股是否持續創高、或陸股能否明顯轉強等訊號，在此之前，因大盤量能偏低，較難突破高點水位，可待指數震盪拉回後再做佈局。