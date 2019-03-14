【運達投顧 】類股齊漲的強心針 是真是假?

◆盤勢分析

加權指數在經歷 8 天的弱勢回檔後，今天出現比較明顯反彈行情，而今天的類股齊漲算得上是為市場注入了一針強心針，整體來看不代表行情要再走多頭，但多方至少有心要撐住指數。

這兩週加權指數的走勢非常有趣，同步率最高的居然是氣溫的變化，上週受到大陸冷氣團南下影響，同樣的台股行情也相對冷颼颼，而近兩日回暖的氣候，台股也是全面反彈。

近期也說到台股會採取輪動的方式，交投熱絡的個股，若平時的交易量不大 都要慎防只有一日的行情，像是之前的工具機族群，多半是受到話題性影響，投資人也要留意近期相同情況的個股，是否有續航力。

像今日的強漲除了電子族群，也有部份原因是政府的「新南向政策」，前日舉辦的「紡織業新南向拓商機成果分享交流暨簽約典禮」，活動中邀請國內紡織界上、中、下游知名業者進行經驗分享，帶動幾檔紡織股走揚。

而電子族群最重要的是被動元件、矽晶圓報價雙雙跌價，外資摩根士丹利出具的最新報告，認為國巨最壞時刻還沒到，對其重申「減碼」評等，目標價下調到 215 元，但仔細觀察就可以發現，大摩針對業績不佳的可成、南亞科等，今日都像被動元件一樣，利空消息反而不跌，是否能穩住行情，可以先多觀察兩天。

實際操作上，目前建議投資人亦步亦趨，貼著盤面操作，這個位階有獲利的個股，可以適時部份了結，像是之前提及的豐達科 (3004)、GIS(6456)，早盤都有高點，讓投資人有機會獲利了結，整個國際走勢都在用撐的方式推進，系統性風險還沒有完全過去。

運達投顧 黃紫東 策略分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。