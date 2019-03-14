【華冠投顧】回歸基本面吧!

今日重點股票

重點股票：6188 廣明、3454 晶睿

推薦個股：6176 瑞儀

盤勢分析

現在大盤的指數全掌控在外資手上，個股輪動的情形依然存在，但業績股似我們等到了，從今天 6176 瑞儀言檔股票似乎預告著，再一兩個星期將反應業績題材了。

今天大跌的兩檔股票 3454 晶睿、6188 廣明；3454 晶睿，監視器安全產業面臨到大陸廠商的劇列的競爭，若中美貿易戰結束，監視器安全產業的競爭，又將面臨嚴苛的競爭。

6188 廣明在日本推出視覺機器人時，獲得大家的目光，但業績還沒跟上來，股價大張 8 成，昨天外資賣超下，引發市場的不安。

市場永遠是對的，錢總是聰明的。

歐爸認為這波是反彈波，沒有主流的類股，是一場籌碼戰，要和業內比手腳快，是不容易的。

他們是高手中的高手，不可以輕敵！

類股表現

今天漲多的股票大多大跌，這對整會盤勢會是好事，量能追價意願不足的情況下，盤勢要持續大漲是不可能的。

如果這波是反彈波，那反應去年的業績和今年的轉機，那今年的成長股何時反應呢？

這是值得我們思考和等待的。

昨天推薦的好德，沒有讓各位失望，大漲 5%，恭喜大家都賺到錢。

今天就再推薦一檔個股 6176 瑞儀。

華冠投顧 江志明分析師

本資料僅估參考投資時應審慎評估