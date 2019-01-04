西勝上季業績創高 今年ODM業務推動成長 新產能H1完成建置

筆電鋰電池模組廠西勝 (3625) 公告 12 月業績，單月合併營收 2.38 億元，較上月減少 20.4%，年增率 10.97%；第四季合併營收達 8.27 億元，季增 5.8%，年增 20.68%，刷新歷史紀錄；累計 2018 年全年合併營收達 28.59 億元，年增 47.16%。西勝表示，傳統旺季效應下，推升上季業績攀升。而因應客戶訂單需求，新產能的擴充將於 2019 年上半年完成，新客戶的訂單與 ODM 的出貨同步成長，全年營運展望穩健樂觀。



西勝主力客戶為 LG Chem，去年第四季新增 Coslight(光宇國際) 訂單。近年該公司積極開發 ODM 業務，在電動工具、機器人、UPS/BBS 鋰電池模組等都已分別與世界大廠合作開發，其中 UPS/BBS 鋰電池模組可望逐步取代目前數據中心 UPS 採用的鉛酸電池，成長可期。



因應訂單成長及成本管理需求，西勝積極進行垂直整合及自動化生產，2018 年第四季起逐步增加產能，預計至 2019 年上半年目標將完成 5 條 SMD 產線及 4 條 PACK 組裝自動化生產線，可進一步增加 BMU 自製率及降低人工成本；此外，西勝指出，負責製造電池機殼的重慶皕勝廠，預計 2019 年上半年逐步試量產出貨，機殼自製也將有助毛利率提升。