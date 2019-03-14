【華冠投顧】盤中解析：年線反壓

劉彥良分析師

早盤台股持續向上並突破 10400 點，但在上檔面臨前高賣壓以及年線反壓下，目前漲勢收斂甚至回到平盤之下。目前的預估量大約 1150 億元，估計到收盤時的數字會更低，成交量不足明顯成為台股無法一口氣上攻年線的阻礙。

今天表現較強的是光學和 PCB 族群，在大立光 (3008) 突破 4800 元以及揚明光 (3504) 可望拿下蘋果 MR 頭盔訂單連日大漲的帶動下，其他光學股如新鉅科 (3630)、華晶科(3059) 也都上漲逾 3%。

至於 PCB 相關族群則是車用和 5G 的商機帶動下，昨天燿華 (2367) 領先大漲，今天輪到定穎 (5261)、新揚科(3144) 和聯茂 (6213) 等等發動攻勢噴出。

至於弱勢股方面，營運出現危機的達能 (3686) 和華映 (2475) 跌停、廣明 (6188) 和晶睿 (3454) 漲多自高檔拉回、智寶 (2375) 和凱美 (5317) 合併效益不被市場期待出現賣壓。

台股目前就是月線和年線之間的強勢整理型態，需要補量才能扭轉盤局。至於補量的關鍵我認為要看匯率，美元指數連幾日走弱但新台幣卻未反向強升，代表熱錢即使從美國流出也沒有進到台灣。

連續 4 天新台幣早盤強升後都留下影線，像是今天早盤一度來到 30.888，但目前又回到 30.902，似乎有隻看不見的手就是要讓台幣守在 30.9。雖然台幣貶值有利出口，但台灣股匯一向是同向發展，故新台幣不走強的話台股的攻勢就會受阻。

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