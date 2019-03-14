美股盤中─波音反彈上揚 支撑道瓊上漲逾180點

美國股市週三中場上漲，道瓊上漲逾 180 點，S&P 500 站上 2800 點重要關卡。波音股價本週大幅下跌後，今日回穩反彈。投資人亦消化強勁的經濟數據。

台北時間 23:53

道瓊工業平均指數上漲 164.07 點或 0.64% 至 25718.73。

Nasdaq 指數上漲 66.88 點或 0.88% 至 7657.91。

S&P 500 指數上漲 23.90 點或 0.85% 至 2815.42。

波音股價上漲 0.64%，前二個交易日則大跌 11.15%。由於波音 737 MAX 客機 -- 最受歡迎的機種之一 -- 出現安全擔憂，波音股價本週受到壓力。

在不到六個月期間，波音 737 MAX 客機發生兩次墜機事件，包括週日的一次。多個國家，包括中國，歐盟與印尼， 均已停飛該款客機。

波音股價下跌，使得道瓊本週亦受到壓力。本週至週二收盤為止，道瓊僅上漲 0.4%，S&P 500 與 Nasdaq 則均上漲逾 1.7%。

週三，美國股市上漲，強勁的經濟數據亦提供了股市支撑。美國商務部公布，1 月非國防耐久財訂單上升 0.8%，創六個月最大升幅。1 月整體耐久財訂單上升 0.4%，分析師預估為下降 0.5%。該數據蓋過了較預期疲弱的生產者物價指數 (PPI)。

科技股上漲，擴大本週的漲幅。本週至週二收盤為止，S&P 500 的科技股收高 2.7%，為今年以來，表現最佳類股。

半導體股為本週科技股上漲的主要功臣。本週，半導體 ETF 上漲逾 2%，週三上漲 0.6%。

週三，臉書，亞馬遜，Google 與蘋果股價均走高。

分析師說，科技股漲勢顯示，投資人似乎意識到中美貿易協定將有所進展，或許不是在 3 月底，但可能在不久的未來。