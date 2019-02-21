揚明光券資比達43% 上演軋空行情 股價盤中攻頂

微投影模組大廠揚明光 (3504) 今天股價放量開走走高拉出一根長紅棒，以 2400 多張鎖住漲停，創下 4 個半月來新高。以籌碼來看，揚明光融券達 3000 張，券資比達 43%，頗有上演軋空行情味道。據了解，股東會與董監事行情下，券資比高的股票近期成為走強標的，揚明光目前融券張數達 3000 餘張，券資比約 43%。



揚明光 2018 年終結連兩年虧損，全年獲利 1.8 億元，每股盈餘為 1.57 元，創 5 年來最佳表現。



揚明光自結 1 月營收 4.05 億元，月減 2.26%，年增 4.97%。公司看好 3D 列印與智能家居產品應用，預期生財用 3D 列印機上半年出貨成長約 15% 至 20%。



揚明光在孟加拉的光學元件廠主要為研磨玻璃鏡片，由於產能利用率滿載，公司加碼擴充興建二廠生產線，預計下半年將投產，今年資本支出約 5 億元，較去年成長。