華固去年營收年減逾五成 今年估有150億元入帳 盤中股價帶量上揚

華固建設 (2548) 公布去年營收 46.38 億元，年下滑 55.3%，主要是去年度處於入帳空窗期，不過今年度完工並可確定入帳金額，預估將上看逾 150 億元，可望創華固成立 30 年以來新高，加上未來 5 年，估有將近 600 億元新案陸續完工交屋，在今年業績可望好轉下，華固盤中股價帶量上揚。華固去 (2018) 年 12 月營收為 5.2 億元，月減少 0.84%，年減少 10.18%，累計去年營收 46.38 億元，年下滑 55.3%；儘管去年營收年下滑 55.3%，不過今年營運出現轉機，先前華固表示，今年將有有總銷 80 億元「華固名鑄」、總銷 50 億元的「華固樂慕」、總銷 42 億元的「華固新代田」等三大案總銷共 172 億元的新案完工交屋，其中已銷售的金額至少逾 150 億元，將在今年認列，其中「華固新代田」已銷售 60～65%，「華固名鑄」已銷售 90～100%，「華固樂慕」已銷售 100%。



此外，今年將陸續動工 4 筆新案，包括 2 筆住宅案、2 筆辦公案，4 筆新案總銷共約 158 億元。隨著今年營運出現轉機，盤中股價走揚。