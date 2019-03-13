愛地雅延遲揭露認列轉投資美國ASE損失 遭OTC罰10萬元

櫃買中心今 (13) 日指出，愛地雅 (8933-TW) 轉投資的 ASE 集團聲請重整， ASE 集團拍賣結果已於 2 月 7 日經美國法院裁定，但愛地雅未及時依規定時間內申報，相關 ASE 集團重整的股權及品牌授權估計損失，處以違約金 10 萬元。

櫃買中心指出，ASE 集團拍賣結果，已於 2 月 7 日經美國法院裁定，但愛地雅未在次一營業日開盤前 2 小時前公告申報，因此對愛地雅處以罰款。

自行車廠愛地雅 6 日召開臨時董事會，確認美國策略夥伴 Advanced Sport Enterprises Inc. (ASE) 公司破產聲請重整的認列損失金額，包括 ASE 股權投資損失、ASI 股權投資損失，以及債權及契約損失，合計約 17 億元，愛地雅將在 2018 年的財報中認列，預計在最近出爐的 2018 年財報中揭露此一損失金額

依愛地雅股本 22.04 億元計算，因認列美國 ASE 公司重整的損失，影響每股純益約 7.7 元。

愛地雅去年前 3 季營收為 29.73 億元，稅後虧損 8648 萬元，每股虧損 0.48 元。對於去年財報因認列 ASE 進行重整而認列的重大損失，愛地雅主管說，將尋求大股東的支持，或進行籌資計畫；業務方面，因為公司電動自行車已在歐洲布局多年，重心逐漸移往歐洲，此次美國策略夥伴破產影響，可望降到最低。

目前，愛地雅的最大股東為富喬工業 (1815-TW)，持股逾 21%，富喬除將依權益法認列愛地雅去年損失，由於兩家公司的董事長均是張元賓，富喬也是最可能對於愛地雅伸出援手的來源。

愛地雅 2018 年 10 月完成 4 億元股本私募現增案，募集 3.04 億元，此私募獲富喬工業 2.62 億元認購其中 86% 額度，使富喬因此成為愛地雅第一大股東，持股比例為 21.52%。