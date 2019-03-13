國巨集團旗下凱美、智寶宣布合併 將更名為「凱美電機」

國巨 (2327) 集團旗下凱美 (5317)、智寶(2375) 今日下午同步舉行重訊記者會，宣布通過合併案，將以每 1.165 股智寶普通股換取 1 股凱美普通股，合併後智寶將為續存公司，凱美則為消滅公司，合併後智寶將更名為「凱美電機」，暫定合併基準日為 9 月 30 日。凱美董事長翁啟勝表示，雙方已合作兩年多，因此未來合併後組織架構調整微小，並有機會進一步擴大員工規模，而雙方的合作是基於戰略佈局的合作而非產品上的合作，新公司未來的營收占比仍將以鋁質電解電容產品為大宗，目前也有持續整併同業的意願，朝向關鍵電子零組件廠邁進。

智寶於 2015 年開始投資凱美，目前持有凱美約 43% 股權，並於 2016 年 6 月取得凱美過半董事席次。智寶指出，凱美的鋁質電解電容產品具備品牌知名度和技術，並擁有大型鋁電容產品及日本代工市場，與智寶在產品、客戶和市場均可互補。

凱美則提到，雙方合作已超過兩年，有必要進入實質整合階段，藉此擴大產品及技術升級、組織架構重組及採購規模，未來新公司將持續多品牌策略，為客戶提供具有彈性的全產品線。

未來新公司將與帛漢及同欣電 (6271) 等充分合作，持續朝向關鍵電子零組件供應商的既定目標前進，掌握 5G、車載及物聯網應用三大商機，創造下一波成長動能。