客思達-KY去年營收登次高 持續佈局線上線下通路

客思達 - KY(2936) 去年 12 月營收 9.28 億元，年減 7.55%；去年全年營收達 120.08 億元，改寫集團歷年營收次高記錄，並較前一年同期成長 0.79%。若以功能性貨幣表示，2018 年 12 月營收較前一年同期減少 10.07%、2018 年全年營收則較前一年同期增加 1.71%。客思達 - KY 表示，年底適逢感恩節、傳統新年等重要節慶帶動家具消費需求提升，一向為美國家具市場傳統銷售旺季。然受到美股動盪，美國消費者信心指數下跌等因素影響，去年 12 月營收較上一年同期減少 7.55%，第四季營收 30.52 億元，則較 2017 年同期減少 3.40%。



在銷售布局上，客思達 - KY 仍持續深化線上電商通路並積極開拓 Top 100 大型實體連鎖通路客戶，並在 CoasterFurniture.com 官方網頁設計進行大幅改版，除了強化使用者介面之色彩及搭配，並依照商品性價比及功能，推出 Coaster 自有品牌系列商品。



展望 2019 年，客思達 - KY 除持續採取全方位通路布局、發展 ScottLiving 聯名系列及 Coaster 自有品牌系列商品之經營、強化產品與消費者連結之附加價值的方向前進，以期在變化劇烈的市場中，穩步開拓集團未來營運成長之新格局。



客思達 - KY 指出，針對主要通路客戶布局上，穩固全美超過 8 千家中小型實體家具業者、深化線上電商客戶、積極開拓 Top100 大型實體連鎖等，以期 Top100 大型實體連鎖營收比重有望持續提升，另一方面，持續推出新款家具產品、強化聯名品牌 ScottLiving 及 Coaster 自有品牌之形象，增加社群媒體互動經營，透過新科技之應用，幫助消費者線上選購符合需求的家具，以提高線上成交率、降低線上銷售之商品退換率以及所延伸之額外成本，創造未來營運保持良好成長動能。