互盛電去年EPS 3.66元 大方配出3.5元股息 殖利率7.6%

互盛 (2433) 公告去年財報，全年稅後淨利 5.28 億元，EPS 達 3.66 元。董事會通過配發現金股利 3.5 元，發放率逾 95%，以近日股價計算殖利率為 7.6%。此外，互盛上季稅後盈餘 1.04 億元，EPS 0.72 元，低於上季的 1.79 元，但優於同期的 0.63 元。



互盛去年受惠中國大陸事務機市場成長，全年合併營收 40.9 億元，合併營收年增 9%。稅後淨利 5.28 億元，EPS 3.66 元。若減去處分利益的比較基準差異，本業獲利累計同比增加 13%。



互盛在台主要業務為代理理光 (RICOH) 事務機器的銷售，近期積極推展智能辦公，將辦公設備融入科技，提供一站式「軟體＋硬體」解決方案，並建置「智能辦公展示中心」及「智能客服中心」，協助企業數位轉型並提升服務效率。互盛中國大陸事業主要為事務機器的租賃業務，隨著當地租賃台數持續成長，大陸事業亦將持續挹注合併營收與獲利。