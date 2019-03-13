麗清去年每股盈餘約2.71元 擬配發1.66元股息 殖利率4.65%

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清 (3346)2018 年稅後淨利 2.06 億元，以股本 7.6 億元計算，每股稅後盈餘約 2.71 元，較前一年度 3.81 元下滑。董事會決議通過配發現金股利 1.66 元，以昨天收盤價 35.7 元計算，現金殖利率約 4.65%。麗清自結 2 月合併營收為 3.39 億元，月增 4.6%，年增 4.52%。累計前 2 月營收為 6.63 億元，年減 18%。



麗清指出，整體第一季營運在中國整體車市銷售表現趨緩下仍處於調整期間。今年除 LED 車尾燈和車頭燈的營收比重保持逐步升高趨勢不變外，在合資品牌車廠營收比重也大幅增加，降低中國自主品牌車廠銷量波動過大的不確定性因素，有助於麗清整體獲利提升。