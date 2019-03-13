[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月12日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 191814 00677U 富邦VIX 154972 4960 誠美材 87833 00632R 元大台灣50反1 72046 00633L 富邦上証正2 40703 2409 友達 38807 3049 和鑫 36945 2392 正崴 35519 8215 明基材 31325 3576 聯合再生 29020 2888 新光金 28503 1909 榮成 27955 2887 台新金 26445 2337 旺宏 24318 2330 台積電 23588 2308 台達電 22712 00672L 元大S&P原油正2 22278 2891 中信金 21416 2885 元大金 20991 1314 中石化 20946 3037 欣興 19816 1605 華新 19515 1409 新纖 19069 2890 永豐金 17587 2317 鴻海 17317 2881 富邦金 16721 2883 開發金 16222 2303 聯電 15936 2329 華泰 15889 4915 致伸 15629