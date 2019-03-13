新聞

[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月12日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      191814  
00677U 富邦VIX             154972  
4960   誠美材               87833  
00632R 元大台灣50反1        72046  
00633L 富邦上証正2          40703  
2409   友達                 38807  
3049   和鑫                 36945  
2392   正崴                 35519  
8215   明基材               31325  
3576   聯合再生             29020  
2888   新光金               28503  
1909   榮成                 27955  
2887   台新金               26445  
2337   旺宏                 24318  
2330   台積電               23588  
2308   台達電               22712  
00672L 元大S&P原油正2       22278  
2891   中信金               21416  
2885   元大金               20991  
1314   中石化               20946  
3037   欣興                 19816  
1605   華新                 19515  
1409   新纖                 19069  
2890   永豐金               17587  
2317   鴻海                 17317  
2881   富邦金               16721  
2883   開發金               16222  
2303   聯電                 15936  
2329   華泰                 15889  
4915   致伸                 15629
留言載入中...

相關新聞