能源盤後—美原油、汽油庫存意外減少 原油收盤創4個月高點

週三 (13 日) 交易，每週數據顯示，美國原油庫存意外下跌，且汽油庫存下降程度大於預期，石油期貨價格上漲，收盤創去年 11 月以來最高點。

WTI 原油 (藍)、Brent 原油(綠) 收盤登上近 4 個月以來高點。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.39 美元或 2.4%，收每桶 58.26 美元，盤中高點達 58.44 美元，根據 FactSet，此為去年 11 月中旬以降最近月契約價格收盤最高點。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 88 美分或 1.3%，收每桶 67.55 美元，約莫是 4 個月的高點。

WTI 原油 (藍線）和 Brent 原油 (綠線) 今日走勢

庫存報告與預期

EIA 週三公布，3 月 8 日止的一週，美國原油庫存減少 390 萬桶，這與 S&P Global Platts 調查的分析師預期相反，分析師原本預期原油庫存增加 330 萬桶。

API 週二公布該週美國原油庫存減少 260 萬桶。



ClipperData 商品研究單位主管 Matt Smith 表示，「淨進口和煉油廠運行量超過 1600 萬桶 / 日，這已足以讓原油庫存在 3 週內發生第二度下降。」

EIA 也公布國內原油產量自創紀錄的領域小幅下降 10 萬桶，至每日 1200 萬桶。

Smith 表示，「汽油庫存大幅下降，現在 4 週內減少超過 1200 萬桶或約 5%，同時蒸餾油庫存小幅增加，因為暗示上週需求減少。」

根據 EIA，上週汽油庫存減少 460 萬桶，而蒸餾油庫存增加 40 萬桶。 S&P Global Platts 調查顯示，分析師先前預期上週汽油庫存減少 350 萬桶、蒸餾油庫存減少 250 萬桶。

其他能源商品

4 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3% 至每加侖 1.857 美元，創下最近月契約自去年 10 月以來最高收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3% 至每加侖 1.992 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.3% 至每百萬 Btu 2.82 美元。

EIA 預計週四公布天然氣上週庫存報告，根據 S&P Global Platts，分析師預期上週天然氣庫存大幅下降 2080 億立方英呎。

SIA 財富管理公司市場分析師 Colin Cieszynski 表示，總體而言，WTI 原油獲得許多上漲助力，「包括 EIA 新估計美國產量成長放緩、OPEC 因減產而供應量下降、委內瑞拉遭美國制裁以及持續的斷電。」

EIA 週二公布短期能源前景報告，下修今明兩年美國原油產量的預期，並調升今年 WTI 和 Brent 原油價格預期。

該報告綜合了美國對伊朗和委內瑞拉石油產業的制裁 (兩國均為 OPEC 成員)，這為原油創造了看漲的環境。

OPEC 週四預計公布每月石油報告，IEA 預計週五公布每月石油報告。IEA 週一公布的年度報告指出，未來 5 年美國原油產量預期都將高於全球產量。