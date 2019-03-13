

◆盤勢分析

1. 美股週二 S&P 500 持續走高，科技股亦繼續上揚，S&P 500、NASDAQ、SOX 皆呈現上漲，漲幅約在 0.30%-0.45%，惟波音受到墜機影響，道瓊呈現下跌 0.38%。即便道瓊略有回檔，美國四大指數於上週末短線轉強後的多頭格局仍在延續，仍以短、中多格局偏多看待。

2. 週二台股在國際股市上漲激勵下呈現開高走高，各類股皆有表現，電子股表現優於金融、非金電，主要來自權值電子帶動，終場指數上漲 93.05 點，漲幅 0.91%，以 10343.33 做收，成交金額放大至 1100.94 億元。

3. 觀察台股技術面，2 月下旬遇走跌年線壓力進入拉回整理，回檔整理過程中量能明顯萎縮，加權指數在 20 日均線附近獲得支撐後隨即上攻，日 KD 指標亦在 50 附近即再度轉強，顯然台股在適度整理後再度回到多頭格局中，由於量能已經放大，短期均線亦順利站上，推測台股或將挑戰走跌的年線壓力（目前約在 10450 附近），惟成交金額必須維持於 1200 億元以上水準，才有助於正式突破年線壓力，否則指數難脫震盪整理格局。觀察台股籌碼面，外資 + 30.78 億元、投信 + 7.83 億元、自營商 + 8.25 億元，三大法人合計買超 46.86 億元。

4. 觀察櫃檯市場，櫃買指數於 3 月初見高點後回檔測試 20 日均線獲得力守，中期偏多格局仍在延續，惟週二漲勢不及權值電子表現亮眼的集中市場，幾檔櫃檯市場權值股普遍呈現整理，例如 6488 環球晶、5347 世界、3105 穩懋、8299 群聯，壓抑整體櫃檯市場表現，操作上持續視為櫃檯市場多空重要指標。

5. 觀察台股盤面結構，電子 + 1.08%、金融 + 0.82%、非金電 + 0.67%、櫃檯市場 + 0.31%，週二電子股表現優於金融、非金電，主要來自權值電子股貢獻外，電子個別族群網通、連接線器、PCB、IPC、光學亦有表現；金融股仍是個股表現，主要權值股仍是弱勢，操作上仍是聚焦中、小型金控或銀行；非金電以生技（製藥、醫材、醫美）、自行車、製鞋、成衣、部份汽車相關，短線操作較值得留意。

6. 在電子股部份，週二佔大盤成交比重達 63.79%，成為盤面最強勢的區塊，主要是權值電子股表現亮眼，包括 2330 台積電、3008 大立光較有表現，電子個別族群網通、連接線器、PCB、IPC、光學亦有表現。網通指標股 3380 明泰、4977 眾達 - KY，操作上留意 2345 智邦、3596 智易；連接線器為週二表現最整齊的電子個別族群，強勢指標股 1582 信錦、6158 禾昌、3202 樺晟、3511 矽瑪，操作上留意 3023 信邦、3533 嘉澤、3526 凡甲；PCB 指標股 4958 臻鼎 - KY、6213 聯茂，操作上留意 3037 欣興、3044 健鼎、6552 易華電；IPC 指標股 6245 立端、4916 事欣科，操作上留意 2395 研華、3088 艾訊、6414 樺漢；光學指標股 3008 大立光、4915 致伸科、3630 新鉅科、3406 玉晶光。

7. 報載國巨集團旗下鋁質電解電容廠智寶與凱美昨日（3/12）同步宣布，股票暫停交易，智寶董事會已通過成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」。智寶目前持有凱美超過四成股權，法人認為，若智寶擴大掌握凱美股權，甚至完全吃下凱美，有助國巨集團鋁質電解電容版圖更加完備。

8. 在金融股部份，週二金融類股指數略有表現，惟主要權值股 2881 富邦金、2882 國泰金仍是弱勢，操作上仍是聚焦中、小型金控或銀行，指標股 2890 永豐金、2884 玉山金、2845 遠東銀。

9. 至於非金電，仍是個別族群表現，以生技（製藥、醫材、醫美）、自行車、製鞋、成衣、部份汽車相關，短線操作較值得留意。製藥指標股 4119 旭富、1795 美時、1760 寶齡富錦，操作上留意 3705 永信、4746 台耀；醫材指標股 1781 合世、4129 聯合骨科，操作上留意 4107 邦特、4736 泰博；醫美指標股 4728 雙美；自行車聚焦於 9914 美利達、9921 巨大；製鞋聚焦於 9904 寶成、9910 豐泰；成衣指標股 1476 儒鴻，操作上留意 1477 聚陽；部份汽車相關者，則是以 2207 和泰車最具指標。

