【華冠投顧】多頭趨勢的回檔過程 你一定要知道的三件事

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週預告「大盤來到 "年線及去年 10/11 向下缺口" 雙壓力，比起二月上旬的 "半年線及型態頸線" 壓力具備更高位階，所以需要的整理時間或震盪空間會比當時拉長拉大」。

昨日歐洲央行調降 2019 年經濟成長預測，美股繼回測月線後持續下探頸線及年線，今日亞股跟進全面大跌，台股在外部利空衝擊下延續回檔整理走勢，終場大盤 - 69 點，OTC 指數 + 0.06%。

今日台股量縮留下影線守住月線，跌勢相對亞股而言明顯較輕，此外經過連日來的震盪整理，"大盤委賣張數" 已逐漸降至低檔水準，目前還欠缺的是「"大盤委買張數" 驟然擴增或連續緩增以及期貨率先轉強」的止穩轉強徵兆，這是下週震盪時的觀察重點。

＜多頭趨勢的回檔過程 你一定要做的三件事＞

上週提醒「台股進入整理段後，個別股走勢將開始出現分歧，選股難度亦會隨之增加」、「儘勿去追前波已經急漲過的熱門股」、「轉進新一輪整理到 "量極縮守支撐" 之蓄勢待發股」，並同步在操作上逢高獲利入袋『被動元件』、『光學』、『蘋概』等持股，資金轉進新一輪潛力股。

＜強弱勢股＞

今日強勢股包括紡織《4426 利勤》、《1477 聚陽》、《9938 百和》、《4417 金洲》...；蘋概《6456 GIS-KY》、《6153 嘉聯益》、《3673 TPK-KY》、《4958 臻鼎 - KY》...；車聯網《3665 貿聯 - KY》、《3380 明泰》；單兵突破《6486 互動》、《3114 好德》、《2488 漢平》...；生技《4129 聯合》、《8406 金可 - KY》、《1786 科妍》、《4119 旭富》...。當中有些個股可以持續留意關注。

今日弱勢股同樣集中在高基期股的修正，像是《1590 亞德客 - KY》、《5274 信驊》、《1515 力山》... 等。連日遇到利空衝擊的被動元件族群今日稍有止穩，《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》逆勢收平收紅，龍頭《2327 國巨》連續兩日守住去年 12/13 遭外資券商首度降評 (先有大摩，後有高盛) 當日高點，此一支撐是否有守也是下週可觀察的焦點。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。