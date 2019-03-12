三大法人聯手買超48億元 外資翻多回頭買超台積電、鴻海

台股今 (12) 日收盤上漲 93.05 點，收在 10343.33 點，成交值重返千億元大關，達 1098.71 億元，外資也從連三賣轉為買超，三大法人合計買超 46.86 億元；外資也同步回頭買超權值股，針對台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) ，從連二賣轉為買超。

今日集中市場自營商買超 8.25 億元，投信買超 7.83 億元，外資及陸資買超 30.78 億元，三大法人合計買超 46.86 億元。期貨市場部分，外資期貨多單口數增加 1439 口，未平倉口數為 56571 口。

證券分析師張陳浩指出，今日盤中，在大型權值股上漲帶動下，集中市場終場上漲並跨越 5 及 10 日線，大盤偏多格局形成，逢拉回都是買點。

今日外資在集中市埸買超較多個股為元大金、友達、中石化、開發金、台積電、中鋼、誠美材、聯電、明基材、聯合再生、第一金、富邦金。今天外資在集中市埸賣超較多個股為台新金、華新、南茂、旺宏、國喬、泰鼎 - KY、新光金、遠傳、興富發、和鑫。

今日投信在集中市埸買超較多個股為致市、聯詠、欣興、新日興、燿華、瑞晨、榮成、京元電、豐泰、美律、光罩；今天投信在集中市埸賣超較多個股為台達電、國喬、中信金、同欣電、大成鋼、和大、順德、新唐、廣達、漢翔。

今天自營商在集中市埸買超較多個股為國喬、誠美材、光磊、長榮航、中鴻、聯茂、明基材、榮成、兆豐金、欣興；今天自營商在集中市埸賣超較多個股為華南金、正崴、燿華、晶電、長榮、英業達、日月光、嘉聯益、華邦電、宏達電。