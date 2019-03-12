〈鴻海反擊微軟〉不滿遭當「代罪羔羊」 郭台銘記者會上怒嗆微軟

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘表示，微軟 (MSFT-US) 就是在智慧型手機市場節節敗退，才會想到透過提起侵權訴訟來壯大聲勢，但又不敢招惹 Google (GOOG-US) 跟品牌商，只好拿鴻海祭旗，他在記者會最後更直接怒嗆微軟是「 X 種」。

郭台銘指出，微軟在電腦作業系統壟斷市場，電腦要出貨都要跟微軟告知數量，才能取得作業系統，不過現在戰場轉移到智慧手機市場，微軟想複製同一套模式，知道各品牌廠的實際出貨量。

但是，現在智慧型手機系統都由蘋果的 IOS ，及 Google 的 Android 兩大陣營為主，微軟 Windows 節節敗退，且各業者與代工廠都簽有保密條款，微軟根本無法取得出貨量的資料。

郭台銘表示，微軟一定是想到有專利被 Android 使用，能成為提起訴訟的基礎，加上美中貿易協商將結束，打算藉由協商壯大聲勢，但真正該告的對象 Google，微軟不敢提告，面對全球前幾大 Android 手機廠，也同樣不敢告，最後鴻海才會成為「代罪羔羊」。

郭台銘認為，微軟在 8 年協商中間，都沒有針對相關事項做說明，提告過程也偷偷摸摸，透過國外媒體放話，對此他實在無法認同，記者會結束前，郭台銘更怒嗆微軟根本是「X 種」，他也隔空向微軟共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 呼籲，不要讓這些領高薪的高階主管，「用老祖產收新的錢」。