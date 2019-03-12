【統一投信】第二季台股中性區間整理 選股不選市

統一投信表示，歐美中主要經濟體成長動能減速，加上地緣政治風險，增添全球景氣不確定性，美中貿易戰紓緩則有利產業及市場信心恢復，美國聯準會 (Fed) 偏向鴿派，有助股市資金活絡，第二季總體情勢好壞參半，台股行情中性看待，預期加權指數於 9,685 點至 10,800 點區間整理，選股不選市仍是主要策略，AI 人工智能、雲端、物聯網、5G 佈建、摺疊手機的新應用趨勢將為台股帶來新商機，為中長期布局主軸，第二季電子業績表現較淡之際，非電價值型及原物料族群有輪動表現空間。

國際貨幣基金組織（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）陸續下調全球經濟成長率，歐洲央行 7 日也下修歐元區今年經濟成長預期，從 1.7% 降至 1.1%，主因經濟擴張趨緩，再加上地緣政治的持續不確定因素、保護主義威脅等，效應可能蔓延至今年。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，美國、中國及歐元區 2 月份製造業指數皆呈現下滑，服務業指數表現相對較佳，綜觀全球總體形勢，短期內，製造業仍有下行風險。台灣廠商 1 月及 2 月營收表現參雜了貿易戰因素及春節長假的季節因素，後續觀察 3 月營收較能如實反映市場需求，第二季的業績強弱能見度尚低，仍需要持續觀察。依全年度重要產業的景氣展望，預期台灣總體經濟是下半年好於上半年，可望逐季向上。

市場資金動能方面，歐洲央行 7 日會議決定利率按兵不動，並修改利率指引，估計至少到 2019 年底，都將維持當前低利率水準，另外，歐洲央行也宣布 9 月要啟動新一輪「定向長期再融資操作」(TLTRO)，預定 2021 年 3 月結束，期望能刺激銀行增加放貸，支撐實體經濟。

中國為因應經濟下行壓力，今年貨幣政策也轉寬鬆改善流動性，三月兩會期間持續釋出減稅降費等政策利多以支持企業，陸股走勢向好有利台股表現。美國方面，根據聯邦利率期貨顯示，預期今年將不會升息或降息，根據歷史經驗，漸進式升息步調暫停期間，美股有機會呈現反彈或上漲格局，同時，美元不再強勢，亦有利新興市場資金動能。

朱文燕指出，台股仍具有高殖利率優勢，可望吸引外資持續買超，且美中貿易紛爭降溫之後，有助推升基本面逐步好轉，台股拉回都是中長線佈局之機會。貫穿全年的投資題材包括：AI 人工智能（矽智材、IC 設計、AR、VR 應用），雲端科技（高速運算、網路傳輸、伺服器、物聯網），以及 5G 與摺疊手機等新應用。原物料方面可留意供需結構續改善的鋼鐵、水泥。

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