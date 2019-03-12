營運動能高成長 緯軟2月營收站穩4億元 年增五成 今年業績展望樂觀

繼 1 月營收創下歷史新高後，2 月工作天數雖短少，但緯軟 (4953)2 月營收維持高檔高成長表現，持續站上 4 億元，創下同期歷史新高，年增逾五成。緯軟表示，展望今年營收樂觀審慎，法人則看好，全年營收將挑戰 50 億元。緯軟去年在中國、台灣雙引擎加持下，營收年增逾四成，前三季獲利已賺贏前年全年表現，第四季獲利動能持續樂觀，全年 EPS 將寫下新高紀錄，再加上今年營運動能續旺，維持高成長表現，帶動今日股價強攻漲停，達 131.0 元，創下掛牌新高，漲幅逾 9.6%。



緯軟 2 月營收 4.0 億元，月減 8.2%，年增 52.11%；累計 1-2 月營收 8.56 億元，年增 57.12%。