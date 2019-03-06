香港房市觸底反彈 周成交量創數個月高點

進入 3 月份，香港多個房價指數均出現上漲，其中中古屋市場有谷底反彈的跡象，在上個周末 (3 月 2 日～3 日)，香港 10 大屋苑交出亮麗的成績單。

中原地產公布，該公司統計的 10 大指標屋苑在上周末出現 23 筆成交個案，不僅站穩雙位數成交量，也較前一周的 13 筆成交量大幅上升 77%，更創下 2017 年 12 月底以來成交量新高。此外，2 月份中古屋市場總成交筆數達 2290 筆，總額 177.8 億港元，月增率分別為 4.7% 及 11.9%。

而美聯物業提供的數據顯示，該公司所統計的 10 大屋苑上周末共出現 15 筆買賣成交，較前一周上升 1 筆，但已創下自 2018 年 6 月以來 39 個周末的新高。

至於，利嘉閣地產方面，上周末該公司統計的 10 大屋苑共成交 21 筆，較前一周的 15 筆成長 40%，創下自 2018 年 2 月以來的新高。

此外，根據香港差餉物業估價署最新數據顯示，1 月私人住宅價格指數 359.5 點，較去年 12 月小幅上漲 0.08%，不過這已經是自去年 8 月香港房價連續下跌 5 個月後首度反彈。

資料來源: 香港差餉物業估價署, 鉅亨網製圖

中原地產表示香港房價已有觸底反彈跡象，主要在於香港政府今年新政策走向並未提到房市，使得觀望買家紛紛出籠，逢低進場氣氛火熱。

而美聯物業住宅部行政總裁布少明則指出，市場購買力於農曆年後回流，加上市場氛圍好轉，如中美貿易有機會和平落幕，及股市回升，均增加買家進場信心。3 月份將有多個新建案推出，預估會為香港房市挹注新動力，而中古屋市場熱度能否持續則要觀察新建案推出速度而定。