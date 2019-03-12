巴克萊：加密貨幣有望為臉書帶來190億美元的營收

據報導，巴克萊銀行網路產業分析師 Ross Sandler 在給客戶的一份報告中表示，保守預估，若臉書 (FB-US) 成功的開發加密貨幣，就能增加 30 億美元的收入。預計到 2021 年，「臉書幣」(Facebook Coin) 可望為臉書帶來 190 億美元的額外營收。

「在我們看來，僅僅開發這項營收來源就會改寫臉書股價的故事。」Sandler 表示。

據先前知情人士表示，臉書正在為全球性的支付開發一種加密貨幣，將與傳統貨幣的價值掛鉤，並可通過 WhatsApp 來轉帳，不過臉書尚未公開證實。價格波動通常是加密貨幣被廣泛採用的一項障礙，但知情人士表示，臉書開發的加密貨幣將是一種「穩定的貨幣」，不過因固定價格以及與美元及其他外幣掛鉤，對投機者的吸引力可能較小。

去年，臉書既有的商業模式遭到消費者、政界人士和廣告商的抨擊。該公司遭遇一連串挫折後股價重挫。不過儘管如此，臉書的收益仍在繼續成長，今年股價已大漲約 30%。

如果投資者變得不那麼寬容，那麼不同業務的擴大可望成為臉書帶來生機。Sandler 表示，新的加密貨幣可帶來新的營收選擇，「這也是臉書現階段非常需要的東西」。

Sandler 說道：「任何廣告之外的營收來源，特別是那些不涉及用戶隱私的選項，都可能受到臉書股東的歡迎。」

巴克萊銀行針對臉書的營收預測是根據谷歌的數位發行服務進行估算。如同現在 Google Play 商店每位用戶的淨收入為 6 美元。巴克萊預估因此臉書近 30 億用戶在 2021 年可以看到類似效益。

Sandler 表示，隨著臉書加密貨幣的開發，該公司戰略合作夥伴關係將會重新建立，並重新將更多優質內容帶回臉書。