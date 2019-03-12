【華冠投顧】盤中解析：多方反擊

劉彥良 分析師

輝達、蘋果等美國科技大廠昨晚強漲，帶起台股多方的反擊力道，蘋概指標股台積電 (2330)、大立光(3008) 和鴻海 (2317) 聯袂走揚，其中股王大立光已來到 4700 元，接下來要往外資目標價 5 字頭前進。

除了蘋概股外，大王光的強勢表現，也把二線光學股帶上來，表現最突出的當屬揚明光 (3504) 和聯一光 (3441)，其他像是今國光(6209)、先進光(3362) 和玉晶光 (3406) 也有 4% 以上的漲幅，漲勢相當整齊。

台股開高震盪走高，目前上漲 115 點，倒是上櫃指數開高後震盪向下漲勢稍作收斂，權值股吸走資金導致中小型股開高後無法續強。

從漲點來看自然是無懈可擊，不過成交量方面就略顯不足，目前預估量仍有 1100 億元算勉強及格但不構成攻擊量，代表今天買盤多來自外資認錯回補，內資的追價意願並不高。

技術面上，空方缺口 10299 已回補，而且 K 值開始上鉤，若接下來 KD 能重新形成黃金交叉且成交量補量至 1200 億元之上，則台股將會再次往年線作挑戰。

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