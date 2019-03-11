【華冠投顧】幸運星-高手盤來了......盤整盤果然持續出閃亮亮的小飆股！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2392 正崴、4938 和碩、6282 康舒、6266 泰詠、4960 誠美材

上週五美股也出現大怒神！！盤中大跌 220 點，開低走高收盤僅跌 22 點，台股今日開低走高由 4938 和碩、1216 統一、2308 台達電、2330 台積電及金控股如 2891 中信金、2886 兆豐金等扮演穩盤角色，指數小漲 8 點，成交量縮至 907 億，為農曆新年開紅盤後最少量。OTC 和大盤一樣在月線及五、十日線上震盪，值得注意的是 OTC 五、十日線今天跟上大盤的腳步死亡交叉，收盤漲 0.05% 留上影線，成交量 270 億…… 今日上市外資持續賣超 103.5 億，投信買超 1.51 億，自營買超 7.26 億；上櫃外資賣超 5.46 億，投信賣超 1.66 億，自營小買超 0.27 億…… 盤還是持續洗香香…… 震盪盤整 ING……

【盤整盤出飆股】上周老師分享的單兵操作學員的「「小裸鑽們」」果然越閃越大、越閃越亮晶晶囉！！3/4 學員的小裸鑽「崴哥」2392 正崴〔30.2…38.6〕今天還是閃亮亮飆⊕！「豐哥」3004 豐達科〔90.3…103.5〕3/5 分享的 2488 漢平〔36.5…40.5〕今日再度閃亮亮創高！3/6 單飆操作……4956 光鋐兩根⊕、上週五創高，今再創高閃到 19 囉……3/6 單飆操作 6412 群電〔53.4…57.5〕不只學員賺證，粉絲也買到賺到一起賺證…… 團結力量大有錢大家一起賺！！恭喜恭喜.. 愛賺多少自己決定～～

弱勢股除了放利多的 MOSFET 族群 6435 大中、5299 杰力外，今日媒體吹捧的利多「新漲價概念股」－偏光板 8215 明基材、4960 誠美材「暴巨量」卻開高走低？？還有 6266 泰詠、6282 康舒、4174 浩鼎跌破整理平台？？？

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