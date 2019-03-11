台股盤中─量能不足類股輪動加速 台股退守看月線支撐

台股今 (11) 日量能持續萎縮，主要原因在美股走勢疲弱，同時，亞洲區域股市表現也不佳，市場持股信心不斷退縮，證券分析師黃漢成說，在台股量能停滯不前影響下，雖然整體格局趨勢偏多，但目前暫時只能看月線位置能否有支撐。

台股集中市場加權股價指數今日早盤開在 10224.27 點，盤中最高為 10269.3 點，預估全場成交值不及 1000 億元，只能達 920 億元。

證券分析師黃漢成說，目前台股以 5G 概念、2 月營收成長如晶彩科 (3535-TW)、汽車零組件及偏光板等族群，股價上略有表現，但仍不足以帶動大盤快速上攻，且成交量能持續萎縮。受量能停滯不前影響下，雖然整體格局趨勢偏多，但目前暫時只能看月線位置能否有支撐；大盤月線位置大約在 10201 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，現階段台股不妨以股匯市等量齊觀，目前新台幣升值受阻，也代表海外資金匯入台灣趨勢趨緩，相對而言，是否代表台股豬年開年以來的「資金行情」在此告一段落，值得投資人留意。

同時，台股今日預估集中市場全場成交值，仍不足 1000 億元，簡伯儀強調，大盤此走勢顯示，「防守有餘但攻擊不夠力」，在量能快速萎縮的市場行情變化下，尤其如美股不振，今日日本、南韓、香港、上海股市等，都無太大激勵上揚走勢，投資人宜審慎檢視手中持股。

至於市場關注，包括華為等非蘋陣營廠商積極為新款手機備料，但大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等重型權值股，今天股價仍顯疲弱，也不利於大盤指數拉抬。