〈分析〉美國貿易逆差數字創紀錄！但殺傷力沒有川普想的那麼糟？

美國總統川普多次聲稱，美國貿易逆差巨大，是不公平貿易的結果。但上週商務部公布的數據，去年美國商品貿易逆差飆升至史上最高的 8913 億美元，川普簽定的「公平」協議與挑起的貿易戰，並沒有為他在此帶來助益。

美國內需強勁的結果

與川普對此數字的斤斤計較相比，多數經濟學家並不特別看壞這樣的發展。白宮經濟顧問庫德洛 (Lawrence Kudlow) 認為，這並非好事也不算壞事，因為美國有投資與經濟成長動力，成長速度超過其他地區，也因此購買了更多商品，必然出現貿易逆差。

美國貿易逆差創歷史新高 圖片來源：tradingeconomics.com

其他經濟學家認為，川普加徵關稅影響，因為美國消費者的強勁需求抵銷，但海外更疲弱的需求，結合報復性的關稅實施，打擊了出口。特別是農產品，在中國提高關稅之後，美國黃豆出口下降 20% 至 171 億美元，為 9 年來最低水準。

美元的強勢，也助長貿易逆差的結構，這使外國商品在美國更便宜，而美國的出口在海外更昂貴。美國企業還紛紛提前購買中國商品，以避免在未來被徵收更高關稅。

其他國家正陷入困境

與 1980 年代美國經濟過熱相較，如今的經濟局勢，是美國成長可能放緩，但其他國家更糟。歐洲央行下調了歐洲接下來的經濟前景預測，總裁德拉吉 (Mario Draghi) 暗示，歐洲可能要維持更長期的低利率來應對未來局勢，這也使得歐元進一步走弱。

中國 2 月份的貿易表現也大幅惡化，出口量年減達 20.7%，進口也降了 5.2%，即使考慮了春節因素，今年前兩個月中國的出口仍下滑 4.6%，進口下降 3.1%，兩個跡象都顯示中國經濟成長疲軟。

與美國的針鋒相對的關稅戰，是中國經濟展望變差的一大原因，他們也試圖由政策面來補救，包括刺激 1 月創紀錄的信貸增長，但恐怕也難改變大局。

同樣難以改變的，可能還是貿易赤字。RDQ Economics 分析師 John Ryding 和 Conrad DeQuadros 認為，依貿易差額的計算來看，縮減赤字的唯一方法是增加國內儲蓄、削減投資或減少預算短缺，關稅最終只是讓美國消費者支付費用給政府，將降低儲蓄並減小預算缺口，但對實質貿易差距沒有影響。

無論如何，Ryding 和 DeQuadros 認為，與中國成功的貿易協議，將對經濟增長帶來助益，但可能不會減少赤字。

政治影響性大於經濟

《巴倫雜誌》主編 Randall Forsyth 認為，讓人民較有感受、使美國人第 4 季財富下滑的主因，其實是股市。這一季家庭淨資產減少了 3.7 兆美元，是自 2008 年金融危機以來，最大的單季跌幅。受害的不僅是 1% 的高端富人，當前的整體財富愈來愈依賴股市與其創造的財富，多數財產在中線以上的民眾都有損失。

在影響股市方面，央行總裁的談話還會比貿易赤字來得有用。貿易赤字的影響，可能還是政治上的，特別是當川普把他用來做為努力的目標時。

眾議院民主黨二號人物 Steny Hoyer 就表示，川普在為自己設定的考試中不及格，他應該承認他那種漫無目標的貿易政策方針正在失敗，然後解釋他打算如何改變路線，以扭轉這些創紀錄的赤字。