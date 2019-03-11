〈財政部立院備詢〉韓國瑜提重啟自經區 財長憂有租稅與洗錢防制問題 需通盤考量

高雄市長韓國瑜拋重啟「自由經濟示範區」構想，但遭財經部會委婉拒絕，財政部長蘇建榮今 (11) 日表示，自經區涉及租稅與洗錢防制的問題，需做全國通盤性考量；他並指出，目前既有的自由貿易港區已有成效，建議可透過加強現有法規強化，達到相同目的，自經區並非提振經濟的良方。

財政部長蘇建榮今日率領相關單位，針對「重啟設置自由經濟示範區」進行專案報告與備詢，對於外界質疑財經部會反對重啟自經區，恐有「卡韓」政治考量之嫌，財長對此更引述 2014 年 6 月 6 日中國時報社論提及的「自由經濟示範區無法打破目前的悶經濟」反駁外界的「卡韓」質疑。

蘇建榮強調，自由經濟示範區涉及租稅問題，會造成區內外不同待遇的情況，也可能讓我國違反 OECD(經濟合作暨發展組織) 違反有害性租稅競爭規範，恐讓台灣被列為租稅不合作名單。

蘇建榮進一步指出，在美中貿易摩擦尚未落幕前，自由經濟示範區也會讓台灣面臨「前店後廠」的問題，包括業者可能透過以前店後廠的方式進行轉口貿易，進而衍生出口貿易問題。

蘇建榮表示，自由經濟示範區在 2016 年就已廢止，有立委提問，若高雄市打算發動公投推動自經區，是否有可能讓自經區起死回生？蘇建榮答詢時說，根據公投法，涉及租稅法與預算無法以公投方式決議。