潤泰全工會抗議楊梅廠關廠 呼籲保障工作權

潤泰全企業工會今 (11) 日因應潤泰全 (2915-TW) 楊梅廠關廠，對外提出訴求，潤泰公會認為，在潤泰全仍有許多訂單情況下，此決策犧牲台灣紡織廠勞工的工作權，要求公司應負起社會責任，永續經營保障工作權，也訴求政府單位應積極介入監督潤泰全關廠決定。

潤泰全 2 月 22 日發布重訊，宣布將於 4 月 26 日關閉台灣最後一間紡織廠，並隨即向桃園市政府送出大量解僱計畫書。

對此，潤泰全企業工會今召開記者會，強調資方刻意隱匿訊息，向並對於潤泰集團關廠決定表達強烈抗議，期待社會大眾及投資者了解並公評。

潤泰工會說明，目前潤泰全仍有 800 萬碼的訂單數量，但早已布局關閉紡織廠，逐步將公司訂單轉至華茂集團旗下在安徽安慶的工廠，更有轉移訂單至長洲、江蘇等。

潤泰工會也質疑，潤泰全向桃園市政府提交的大量解僱計畫書明確記載解僱計畫是「業務緊縮」，但整個解僱計畫裡只預計將楊梅紡織廠基層人員全數解雇，並未打算縮減「業務人員」，關廠真正意圖是由潤弘利用廠區土地。

另一方面，潤泰工會強調，潤泰全對外表示解僱的 162 名本籍勞工中，已有 41 位轉介到附近工廠服務，但實情是公司在轉職說明會上，提出的所有集團工作內容，潤泰基層勞工完全無法勝任，目前無人成功轉職，上述工作包含預鑄廠生產人員 (需基本識圖能力)、工地成控、品管、內業、繪圖、機電維修、安衛人員（皆須證照及專業能力)、甚至必須到屏東里港、宜蘭冬山等地擔任水泥或美特耐的生產人員。