阿里戰略入股申通快遞 距中國地區24小時使命必達又進一步

3 月 11 日，申通快遞 (002468.SZ) 發布公告稱，阿里巴巴將投資人民幣 46.6 億元，入股申通快遞控股股東公司。

圖: 東方財富網, 申通快遞日線

公告指出，德殷投資 (持有申通快遞 53.76% 股權) 及其實際控股人陳德軍、陳小英將設立兩家新公司 A 和 B，分別持有申通快遞 29.9% 及 16.1% 股權，其中，德殷投資計劃引進阿里巴巴作為新公司 A 的戰略投資人，而阿里巴巴將取得 49% 股權，金額達人民幣 46.6 億元。

若阿里巴巴最終依照計劃入股完成，其將持有申通快遞 14.65% 的股權。

此外在本次交易完成後，申通快遞與阿里巴巴在物流科技、快遞末端、新零售物流等領域進一步尋求合作。

根據公開資料顯示，申通快遞成立於 1993 年，快遞服務網路基本上已涵蓋到全中國地市級以上城市，以及發達地區地市縣級以上城市，特別在江浙滬三地，快遞服務可以說是服務無盲區。

從業績面來看，申通快遞公布的 2018 年財報數據，營收達人民幣 170.14 億元，年增 34.4%，而物流產業平均營收成長達 20.7%。歸屬於上市公司股東的淨利達人民幣 20.45 億元，年增 37.4%，相比之下，產業平均淨利成長率只有 3.3%。

而這不是阿里巴巴第一次投資快遞公司，2015 年 5 月阿里巴巴曾聯合雲鋒基金，投資圓通，持股約 11%；2018 年 5 月，阿里巴巴宣布，阿里、菜鳥等向中通快遞投資 13.8 億美元，持股約占 10%。

而阿里巴巴這次入股申通快遞，意味著其在投資策略上集齊「三通」（中通、圓通、申通），進一步完善智慧物流網路，距離全國 24 小時、全球 72 小時達的目標更進一步。

