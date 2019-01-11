由田2018營收飆新高 樂觀展望2019

AOI 設備供應商由田 (3455) 受惠印刷電路板及顯示器產業持續暢旺，10 日公告去年 12 月單月營收 2.8 億元，累計 2018 年全年營收 31.16 億元，再度站上歷史新高，年增 11.02%，而法人樂觀看好後續成長力道。由田副總林芳隆表示，受大陸顯示器客戶產能調配政策，若干新廠裝機完成時間將延至 2019 年，由田營收認列受客戶完工單簽回時間影響，造成 2018 年 12 月營收有所波動，但長期接單穩定性及客戶經營力道皆保持樂觀；展望 2019 年，由田已完整布局一系列新產品，可縱向及橫向加深營收力道、並可望平衡產業波動，業績及獲利皆具可期待空間。

