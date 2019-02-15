橘子1月營收回溫 月增16%達9.16億元

橘子集團 (6180-TW) 今 (15) 公告 1 月合併營收 9.16 億元，月增 16.2%，年減 46.3%。由於 2017 年 12 月適逢橘子旗下人氣手遊《天堂 M》上市，使去年 1 月營收基期較高，今年同期營收規模相對縮減。展望今年，橘子上半年將推出三大新作，市場規模可期，可望藉此帶動營運衝高。

橘子今年 1 月底推出全生態系平台 beanfun!，進攻行動生活市場，並在電玩展首日啟動行銷戰，共推出 3 億元的優惠活動，帶動 beanfun! 錢包交易數翻倍成長。橘子表示，2 月農曆新年時，beanfun! 也與旗下服務接連推出多檔活動，可望帶動用戶數持續攀高。

遊戲方面，橘子今年上半年將推出三大新作，包括《魔力寶貝 M》、經典 IP 自製手遊《便利商店口袋版》與《櫻桃小丸子手遊版》。橘子集團執行長劉柏園表示，今年充滿挑戰與機會，營運目標為持續向上攻高，上半年推出的 3 項新作，預期市場規模都會相當可期，營運藉此衝高的機會相當大。

此外，橘子集團旗下樂點 (GASH) 在電玩展搶先展示「揪票通 AnyTix」、「帳號交易所」，與結合區塊鏈技術的「IIO 道具交易所」三大產品，吸引眾多玩家關注，計畫產品將在今年上半年陸續上線。

