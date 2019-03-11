寒假旺季效應 智冠2月營收年增一成

智冠 (5478) 自結 2 月營收 4.78 億元，年增 10.18%，月減 6.27%。智冠指出，2 月受春節效應玩家投入踴躍，研發子公司中華網龍 (3083) 穩定營運《吞食天地 M》，並積極籌備海外發行計畫。旗下智凡迪《MCL 台港澳網咖電競聯賽》3 月起也與《第五人格》合作開辦台灣在地化賽事「第五人格 ×MCL 城市狂歡派對盃」，邀請全台好手齊聚六都開戰，賽程本週啟動。



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