【馮冠華專欄】仍然看好，繼續視調整為買入機會

3 月 11 日推介 - 電訊盈科（8）

1）上週五港股市況總結：受外圍走弱影響，港股上週五低開低走，收報 28228 點，下跌 551 點。由於恆指季檢調整，全日成交按日上升約 34% 至 1446 億。滬深港通總成交額則按日下跌約 9% 至 176，流向轉為淨流出，金額再減半至約 24 億。北向連續第三天淨流出，金額上升約人民幣 12 億。藍籌 6 升 44 跌。



板塊方面，仍然是防守及本地地產股表現較好。重災區則包括中資劵商、內險、內房及汽車。做空方面，佔大市成交約持平在 14.9%。牛熊証街貨最新比例為 66:34，重貨區方面，熊証仍在 29300-29349，牛証則仍下移至 28100-28149。

簡評：壞消息接二連三在週四及週五出現，包括外圍疲弱、美元急升、歐央行削今年經濟預測、港幣續弱、兩份看空 A 股個股報告（中資劵商極少發佈看空報告）、人大將落實房地產稅立法、外資撤離、中國 2 月出口數據下滑、銀保監會對違規資金流入股市的處罰和證監局瞭解配資情況等等。上證跌至四腳朝天，港股 20 天線也首次在 2019 年失守，並順勢屠牛。相信大家最關心的，是這次的回調是確認轉弱，還只是中央為過熱的股市降溫？

細看這些壞消息，疲弱的經濟數據在過去兩個月不停出現，但陸股卻反地心吸力而行。兩個看空報告（對象是人保和中建投），理據只是針對股價過高，而不是業務有甚麼大問題，且更見官媒鼓勵看空報告普及化。銀保監會及證監局更似配合而來。雖不見得基本面上有特別大的轉變，但氣氛一定受影響；元氣大傷下，A 股短期亦似會變成易跌難升的格局，且看美股上週五的喘穩能否帶回一點安慰。



港股方面，最近沒有跟貼 A 股的狂，週五的下跌相對亦沒有那麼的兇，250 天線也未致跌穿。但值得注意的是，恆指現價貼近多個牛證重貨區，不排除再屠牛後再回穩這可能性；而筆者看好中港兩地的後市觀點沒有改變，上週提及的視調整為買入機會也仍生效。

個股方面，建議留意一些上週五能逆市做好的，如中興（763）、丘鈦（1478）和平安好醫生（1833）。電訊盈科（8）向主席買債券的消息，對公司應屬正面，在市況不穩時其逾 6% 的息率會有吸引力。東江（2283）和通達（698）或因被列入蘋果前 200 家供應商名單（見點 5）而吸引投機熱錢。

2）港滙於週六早上約 6 時觸發 7.85 弱方兌換保證，金管局在市場買入 15.07 億港元，以捍衛滙率機制，為去年 8 月以來首次再入市承接港元。本港銀行體系下周二的戶口結餘降至約 748.02 億港元。

金管局對上一次出手沽美元買港元周期，要數 2018 年 4 月 12 日首次出手，直至 2018 年 8 月 28 日完結為止，期間金管局曾經出手 27 次，買入共 1,034 億港元，令當時銀行結餘跌至 763.5 億元。金管局副總裁李達志表示，今次港元滙價觸及弱方兌換保證水平，主要是因為在 12 月底年結過後，銀行對資金需求有所下降以致銀行同業拆息偏軟，港美息差因而明顯擴闊，引發市場人士買美元沽港元的套息活動，帶動港元逐漸轉弱。

3）中國公布 2 月份數據，人民幣新增貸款 8858 億元人民幣 (下同)，較預期 9500 億大幅減少；同月社會融資規模 7030 億元，亦較預期約 1.3 萬億元低。另外，2 月 CPI 較上月升 1%，但按年只升 1.5%，是連續三個月低於 2% 水平。2 月 PPI 較上月繼續下跌 0.1%，按年則升 0.1%。

4）美股上週五市況總結：美國就業數據遠遜預期，（但失業率降至 3.8%，平均時薪同比漲幅 3.4%，創 2009 年 4 月以來最大），美國三大指數早段受壓，當中道指曾下跌逾 220 點，及後跌幅大幅收窄，最終報跌 22 點而已。標指及納指則分別下挫 0.21% 及 0.18%，美匯指數回落至 97.36，十年期債息回落至 2.63%，紐約期油下跌至 56.04 美元。港股 ADR 再下跌 121 點，相當於恆指 28121 點水平。

5）個股訊息：電訊盈科（8）公布，以現金約 5.25 億港元，向主席李澤楷收購本金金額約 5.46 億港元債券。該公司指出，收購事項提供機會予集團按照當前市場價格 2% 的折扣收購債券，是具有吸引力的投資。該公司預期，集團整體上將可節省淨財務成本。（信報）

國家新聞出版廣電總局公佈最新一批遊戲版號，為今年第 8 次，共批出 95 款遊戲。其中騰訊 (700) 旗下的《尋仙 2》正式入上榜，審查日期是 2 月 28 日，為騰訊 2 月第 1 隻獲批的遊戲。另外，網易其中 2 款遊戲亦獲得審批，分別是《堡壘前線》以及《繪真 · 妙筆千山》。（蘋果日報）

舜宇光學科技 (2382) 公布，2 月手機鏡頭出貨量按年增長 19.5%，主要是該公司手機鏡頭市場份額上升；按月跌 20%，主要是春節假期的影響。此外，手機攝像模組出貨量有按年升 7%，按月跌 23.2%。丘鈦科技 (1478) 公布，2 月攝像頭模組銷量按年增長 37.5%，按月下跌 49.8%。指紋識別模組產品銷量按年跌 16.1%，按月則下跌 53.2%。（信報）

蘋果公司官網更新了前 200 家供應商名單，更換了 20 多家廠商，同時新增部分廠商，當中包括 3 家本港和 7 家中國公司。 新增的香港供應商包括領益（香港）、東江集團控股（2283）及通達集團（698）；而瑞聲科技 (2018) 和京東方精電 (00710) 等繼續入圍。（東方日報）

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