【馮冠華專欄】升的跌不了？

3 月 12 日推介 - 中芯國際（981）

1）上日港股市況總結：受 A 股反彈帶動，港股週一也回勇，恆指最終收報 28503 點，上升 274 點。由於恆指季檢調整，全日成交按日下跌約 26% 至 1028 億。滬深港通總成交額則按日下跌約 25% 至 132 億，流向轉為淨流入，金額約 22.3 億。北向連續第四天淨流出，金額上升至約人民幣 19.9 億。藍籌 36 升 12 跌 2 持平。



板塊方面，半導體、5G 概念、中資電訊、軟件、大麻、豬肉、教育及醫藥股較特出；相反，手機設備、澳門博彩及本地地產則較弱。做空方面，佔大市成交微降至 14.8%。牛熊証街貨最新比例為 56:44，重貨區方面，熊証仍在 29300-29349，牛証則仍下移至 27800-27849。

簡評：升的跌不了？除了看到一些對 A 股正面的大行報告外，基本上週一是沒有特別重量級利多的消息的；但上證卻一洗上週五的頽勢而急彈，並收復約 4 成的跌幅。筆者所擔心的氣氛受損、元氣大傷等，看似完全沒有在昨天的 A 股發生，其勢之強，不禁令筆者自問是否太杞人憂天？

恆指方面，以百份比計算，更收復 5 成上週五的跌幅。指標上也不差；雖仍未收復 20 天線，成交也減少但仍維持在千億之上，做空比率不升反跌，屠牛也沒有出現，南下資金又轉向至較大的淨流入。注意盤中道指期貨因波音事件而急跌，但中港兩地股市卻似視若無睹。結合最近兩天中港股市的走勢，相信容易給投資者直覺上週五只是調整而已。且看散戶主導的 A 股市場能否重上 3100 點，確認這點吧！

若調整這假設成立，那麼上週五重災區的中資劵商和內房便可多看一眼。前者有科創板概念支撐，（科創板的魅力，請看點 3 關於復旦張江（1349）的訊息）前景不用多疑。中金（3908）、中信（6030）、海通（6837）、銀河（6881）等等悉隨尊便。後者受房產稅消息急跌，但今天看到有上巿公司主席解話指，真正房產稅落地的時間，最少也要五年後！



另外，昨天 A 股的電力設備股表現突出，在港上市的東方電機（1072）也走強，喜愛投機的，可留意再天創下股價一個月新低的哈爾濱電氣（1133）。另外，中芯（981）和華虹（1347）昨天的強勢，應來自國家的整芯助魂計劃。晶片股有價，市傳英偉特逾 70 億美元收購同業 Mellanox 的交易已接近尾聲。溫馨提示，今天平保（2318）將公佈業績。

2）美股上週五市況總結：雖然重磅股波音受埃塞俄比亞空難而重挫 5.3%，但在蘋果、3M 及面書等帶動下，美國三大指數低開高走，當中道指上升 200 點，標指及納指則分別上升 1.47% 及 2.02%，美滙指數回落至 96.94，紐約期油反彈至 56.84 美元。港股 ADR 再上升 135 點，相當於恆指 28638 點水平。

3）個股訊息 ：復旦張江（1349）上週五宣佈，建議發行不超過 1.2 億 A 股於 A 股科創板上市，成為港股首例。消息刺激復旦張江股價昨天急升 26.4%。（信報）

美團（3690）公佈去年業績。虧損達 1,154 億元（人民幣．下同），虧損增 5 倍，每股虧損達 42.4 元，破港股歷來上市公司最多全年虧蝕的紀錄，主要由於可轉換可贖回優先股之公允價值變動。非國際財務報告準則計（Non-GAAP）蝕 85.17 億元，虧損按年有所收窄。 美團於去年 9 月 20 日上市，投資者及基石投資者半年解禁期將於下星期三（20 日）屆滿。（蘋果日報）

港交所（388）披露權益系統顯示，獨立股評人 David Webb 增持經濟日報（423）至 5.23%，他上周二以每股 1.5 元、斥資 187.8 萬元購入股份，持股由 4.94% 增至 5.23%。 （蘋果日報）

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com