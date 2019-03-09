〈鉅亨看世界〉歐美央行「日本化」

美國聯準會、歐洲央行漸漸發現，他們和日本央行有著同樣的困擾，在貨幣寬鬆之後要正常化愈來愈困難，這已經成為了「新常態」。

據《彭博》報導，歐洲央行週四 (7 日) 宣布，他們不但會在接下來一年保持低利率，還準備重啟新一輪 TLTRO(定向長期再融資操作)。聯準會也已經實際上暫停了升息的腳步，也考慮中止進行中的縮表計畫。

美國前財政部長 Larry Summers 與英國央行資深經濟學家 Lukasz Rachel 在週四發表的報告中指出，已開發國家現在面臨著與日本央行相似的困境，已經很難從非常低的利率脫身。

同陷低成長低通膨困局

在此之前，人們猜測歐洲央行何時要展開利率「正常化」，但央行的行動顯示，接下來他們的行動是「再寬鬆」，而不是緊縮貨幣。

日本央行總裁黑田東彥 (圖: AFP)

究其原因，其實和日本過去幾十年的困境是相似的：經濟成長緩慢及人口高齡化，帶來了低通膨與低生產率。而以製造業為中心的全球增長下滑，以及對貿易摩擦與中國去槓桿化的擔憂，正讓長期展望變得更為複雜。

對歐洲來說，他們的感受可能更為直接。在日本由長期零利率走向負利率之後，歐洲央行現在最快也要到明年，才會開始思考如何提高當前的負利率。

PIMCO 經理人 Andrew Bosomworth 說，20 年來在日本發生的事情，似乎正在歐元區展開，這可能象徵著，資本市場的日本化—長時期的低利率，恐怕要永久持續下去。

歐洲還需更多刺激

歐洲央行在宣布持續低利率的同時，還下調了今年的經濟成長預測，由 1.7% 降至 1.1%，並且認為要到 2021 年之後，通膨才可能站上 2%。而歐洲股市週四下挫、歐元兌美元走跌，市場擔憂歐洲央行的行動，仍不足以挽救變壞的經濟困局。

Citadel LLC 全球固定收益部門經濟研究主管 Angel Ubide 表示，歐洲央行無法獨自解救經濟，還必須各國政策增加預算，以推動經濟發展。他說：「歐元區需要大量的財政刺激措施。」

歐洲央行總裁德拉吉 (圖: AFP)

對照歐洲的情況，美國人應該可以安心許多，他們已經將利率由創紀錄的低點提升，也減少了部分債券的持有量。但即使如此，央行已經不敢再冒進，鮑爾一再表明要更加具有「耐心」，市場解讀，美國聯準會的升息周期恐怕已經結束。

全球主要央行的共同煩惱

其他全球主要央行也發現，寬鬆救經濟的猛藥已經很難停止。

加拿大央行本週宣布，由於前景不確定性增加，難以如預計想法升息。澳洲則因信貸緊縮和房地產價格暴跌，央行也面臨放鬆政策的壓力。澳洲央行總裁 Philip Lowe 在 3 月 5 日明說，以今年的情況，很難想像會升息。

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行總裁 Claudio Borio 認為，預測未來經濟局勢，如今已經變得愈來愈困難。

他表示，貨幣緊縮進程暫停，並且變得不那麼可預測，以前簡單的正常化路徑，現在都變成了政策反覆的曲折道路。