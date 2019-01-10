新客戶出貨挹注 益張去年Q4營收創7季新高

商用置物設備廠益張 (8342-TW) 在日系新客戶加入效益下，去年第 4 季營收 4.03 億元，創 7 季以來新高，季增 5.51%，年增 18.33%，公司指出，北美大客戶在不銹鋼及鋁合金材質應用產品需求持續成長，加上公司在醫療照護、倉儲物流商業運用領域產品開發等，持續挹注營收成長，推升營收表現；益張 2018 年營收 14.5 億元，年減 1.91%。

益張主管指出，去年成功開發日本鎖定客戶，並已在下半年開始出貨，該客戶專注辦公設備、商店設備、醫療餐飲等商業應用產品，市場占有率極大，將成益張未來營收成長重要動能，同時布局不銹鋼及鋁合金應用產品。

此外，益張北美大客戶持續有新品開發的挹注，加上近期美中貿易戰，公司廠區都設置在台灣，為貿易戰下轉單受惠者，因此公司對 2019 年營收成長，仍審慎樂觀看待。

益張自去年第 2 季開始，致力於毛利率提升，並進行製程效能提升及委外製程廠內整合，受惠新台幣匯率回貶，毛利率逐季上揚，公司同時也正在建置自動化管及板金類沖折製程產能，搭配營收穩健成長，營運可望持續攀升。

益張 2018 年前 3 季營收 10.47 億元，毛利率為 16.45%，稅後純益 7470 萬元，每股純益為 2.25 元。