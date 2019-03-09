貴金屬盤後─中美數據疲弱 股市下跌 黃金收高13.20美元

中國大陸公布出口數據疲弱，且美國 2 月新增就業人數異常偏低，引發全球股市下跌，黃金獲得避險買盤，週五上漲 1%，本週亦小幅收高。

4 月黃金上漲 13.20 美元，或 1%，收於每盎司 1299.30 美元，本週收高 10 美分。

5 月白銀上漲 30.9 美分，或 2.1%，至每盎司 15.349 美元，本週上漲 0.6%。

分析師說，黃金反應就業數據，也反應美國股市本週的跌勢與美元疲弱。

美國今日公布 2 月新增就業僅 2 萬人，創 17 個月低點，美國股市大幅下跌。

分析師說，2 月就業報告疲弱，將使得聯準會 (Fed) 在升息行動上，更具有耐心，至少要到 9 月政策會議才會升息。但許多人已預期 2 月新增就業將大幅上修。此外該報告的內容數據並不差。黃金收盤若能站上 1300 美元，當能進一步走高。

中國大陸今日公布 2 月出口較去年同期下降 20%，中國股市大跌 4.4%，創 10 月以來最大單日跌幅。

中國的經濟消息，增加了全球經濟成長的擔憂。週四，歐洲央行亦宣布推出新的振興措施，支撑減緩的經濟。

週四，歐洲央行的鴿派立場，使得歐元下跌至四個月低點。美元則上漲。但週五，美元指數走低，支撑了黃金上漲。

此外，中美貿易協定仍具有不確定性，亦為黃金利多。

其他金屬交易方面，5 月銅下跌 0.6% 至每磅 2.894 美元，本週收低 1.3%。擔憂中國經濟下滑，削弱了工業金屬的需求展望。

4 月白金上漲近 0.1% 至每盎司 817.60 美元，本週下跌 5.3%。6 月鈀金下跌 1.6% 至每盎司 1459 美元，本週下跌 3.1%。