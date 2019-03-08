貴金屬盤後─ECB調降經濟預測 歐元下跌 黃金收低1.50美元

黃金期貨週四收低，歐洲央行 (ECB) 調降歐元區經濟成長預測，並表示至少要到今年年底才會升息。該消息使得歐元下跌，美元則上漲，黃金因而受到壓力。

歐洲央行說，極低的利率至少要到 2019 年年底才會調高，歐元因而下跌至四個月低點。

黃金收盤時，美元指數上漲 0.6% 至 97.414。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，黃金隨歐元走低。黃金多頭觀望 1270 美元支撑是否守住。

4 月黃金下跌 1.50 美元，或 0.1%，收於每盎司 1286.10 美元。

5 月白銀下跌 4.5 美分，或 0.3%，至每盎司 15.04 美元。

分析師說，黃金近來回檔後，獲得支撑，利多包括中美貿易談判樂觀，英國不太可能無協議脫歐，及美國經濟冷却而非下挫。由於先進國家政策寬鬆，預期黃金很快可望走高。

歐洲央行週四舉行政策會議，官員將歐元區 2019 年 GDP 成長率由 1.7% 調降至 1.1%。此外，歐洲央行並提供歐元區銀行業新一波貸款。

在政策會議後的記者會中，歐洲央行總裁德拉吉說，央行預期經濟衰退的可能性非常低。

在美國，聯準會 (Fed) 理事 Lael Brainard 週四說，由於經濟展望已經轉弱，聯邦基金利率應遵循降息趨勢。

週四，因擔憂全球經濟，美國股市下跌，但黃金並未獲得避險買盤。週五，美國將公布就業報告，投資人將據以評估 Fed 的貨幣政策。

投資人近來一直注意中美貿易協商。中國為商品的主要購買國，若貿易協商進展順利，有助支撑黃金價格。

其他金屬亦大多收低。5 月銅下跌 0.3% 至每磅 2.911 美元。4 月白金下跌 1.3% 至每盎司 817.10 美元。6 月鈀金下跌 0.3% 至每盎司 1482.0 美元。