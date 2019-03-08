〈進出口統計〉2月同步衰退 財部預估Q1出口衰退 恐擴大至3%

財政部今 (8) 日公布 2 月進出口統計，出口總額 203.9 億元，較去年同期下滑 8.8%，累計前 2 月出口總額 476.9 億元，為歷年同期次高；進口總額 154.7 億元，年減 19.7%。

財政部統計處處長蔡美娜說，整體而言，今年第 1 季出口難逃衰退命運，而且衰退幅度可能超過主計總處預期的 - 2.8%，甚至擴大至 3%，預期到第 2 季衰退幅度或有機會縮小。

比較主要出口貨品表現，2 月份包括電子零組件、基本金屬、化學品出口以及機械出口都較去衰退，僅資通與視聽產品出口較去年同期增加 9.7%；以今年前兩月出口表現來看，同樣只有資通與視聽產品較去年增加，其餘包括電子、金屬、化學品與機械都較去年同期減少。

在進口部分，2 月份包括農工原料與消費品進口都較去年同期減少，其中農工原料進口總額 104.9 億美元、年減 24.6%，消費品進口總額 18 億美元，年減 23.1%；資本設備進口總額 29.6 億美元，較去年同期增加 6.2%。

累計前兩月農工原料與消費品分別較去年同期減少 4.8%、10.6%，資本設備進口則較去年同期增加 4%。

蔡美娜表示，今年受到全球景氣趨緩、國際原物料價格下滑，加上 2 月有 9 天連假，導致部分廠商提前出貨等因素所致，導致 2 月出口總額連續 4 個月下滑，進口也年減近 2 成。

觀察各類品項表現，蔡美娜說，全球景氣降溫，手機與終端品銷售走緩，貿易協商前觀望分為使得買氣收縮，此外，多數國際原物料價格下滑，前 2 月以傳統物品降幅較大，值得注意的是，光學器材中，鏡頭商品受惠於國際品牌新機問市，並拉高鏡頭規格，帶動鏡頭出口年增 11%。

展望後市，蔡美娜說，美中貿易談判朝正向發展、庫存消化也有一段時間，預期未來業者將啟動庫存回補，3 月出口可望回升反彈，但考量去年同期基期高，因此 3 月難見大幅度成長。

整體而言，今年第 1 季出口難逃衰退命運，而且衰退幅度可能超過主計總處預期的 - 2.8%，甚至擴大至 3%，預期到第 2 季衰退幅度或有機會縮小。

