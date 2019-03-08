美洲市場旺 仲琦2月營收跳 創史上第三高 盤中股價飆逾8%

網通廠仲琦 (2419)2 月業績好猛，在北美客戶拉貨，及打入拉丁美洲下，營收一舉衝破 12 億元、達 12.05 億元，月增高達 74%、年增 116%，為史上歷史第三高表現，激勵盤中股價大漲 8.57%，創下 2018 年 9 月 11 日以來新高。全球各地對更高速頻寬的需求，纜線數據機安裝方便迅速及高速 WIFI 上網的優勢，在新興國家成為取代傳統 DSL 與光纖到府前的最佳方案。北美與歐洲市場主要是 DOCSIS 3.1 所帶動的 Gbps 平民化，加上 EasyMesh 與 WiFi 6 的整合；拉丁美洲市場則是把 DOCSIS 3.0 的頻寬從 300Mbps 的產品拉升到 500Mbps 以上，以及 WiFi 升級的需求。



仲琦表示，傳統北美供應商將拉丁美洲當作倒貨或銷售過期商品的地方，忽略了當地的需求，但公司在拉丁美洲深耕多年，在地化經營與當地營運商建立良好關係，為當地需求研發先進的無線通訊產品，提供優質的服務務獲得客戶的好評與青睞，也帶來強勁的訂單。



2 月自結營收 12.05 億元，月增高達 74%、年增 116%，創下史上歷史第三高表現，並逼近去年 10 月、12 月創下的史上第二、第一高的 12.33 億元、12.95 億元相近。累計 108 年 1-2 月自結合併營收為 18.96 億元，亦較去年度成長 58%。



仲琦認為，2019 年將帶動有線寬頻上網進入新的換機潮，而仲琦自我研發的優勢向來能針對不同區域、不同客戶提供性價比高的產品，相信能掌握這波換機潮的客戶需求。

