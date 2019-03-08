馬國廠營收成長挹注 達輝-KY 2月營收年增15.17%

機車零組件廠達輝 - KY(5276) 因主要客戶遭併購，近年業績呈現滑落趨勢，惟馬國廠房營收逐步增長，挹注今年 2 月營收年增 15.17%。達輝 - KY 自結 2 月營收 3,755 萬元，月減 28.23%，年增 15.17%；累計前 2 月營收 8,986 萬元，年減 4.28%。



達輝 - KY 表示，近年來營收不如預期，受主要客戶遭併購，兒童安全座椅訂單受到影響，也讓傳統第四季旺季動能減弱，不過馬來西亞廠房機車零件產品製造生產持續增長，加上去年基期低，使單月營收較去年同期增幅明顯拉大。



達輝 - KY 透露，目前持續有客戶前來詢問報價，不過手中訂單尚未看見明顯成長，現階段採取穩健營運方向，爭取訂單量增加。



達輝 - KY 去年營收 5.9 億元，連二年衰退，年減 22.39%。不過，前年營收 7.6 億元，年減 19.52%，仍每股配息 0.674 元，包括盈餘分配現金股利 0.178 元、公積發放現金每股 0.496 元。



達輝指出，今年股利政策仍待董事會決議，預計下周公布財報，上半年除舉辦股東會，也會舉行一場法說會。