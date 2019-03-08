華為怒告美政府 陸外交部：不當沉默羔羊 正義終將到來

華為日前於美國德州聯邦地方法院，控告美國政府，指其藉由「國防授權法」，限制聯邦機構使用華為產品，違背美國憲法；對此，中國外交部長王毅今 (8) 日表示，支持中國企業維護自身權益，不當沉默的羔羊，「正義終將到來」。

華為大動作反擊，並稱握有美國政府入侵華為伺服器的證據；另一方面，在加拿大司法部啟動引渡華為財務長孟晚舟至美國受審的程序後，孟晚舟律師團隨即提出民事訴訟，指控加國政府、邊境局和警方，於去年 12 月，在機場對孟晚舟執行非法拘禁，導致其痛苦、焦慮，且失去自由。

王毅週五在「兩會」記者會上指出，只要秉持客觀公正立場就可看出，針對中國「特定企業和個人」的行為，根本不是單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。

王毅強調，中國政府會繼續採取一切必要措施，維護中國企業和公民的正當合法權益，「我們也支持相關企業和個人，拿起法律武器來維護自身權益，不當沉默的羔羊。」

王毅說，「公道自在人心，正義終將到來」，中國要維護的，不僅僅是單一企業的權益，而是一個國家、一個民族正當發展的權利，更是所有希望提高自身科技發展水準國家的應有權利。

王毅呼籲，各方應遵守規則、拋開偏見，一同為各國企業營造公平競爭的市場環境。