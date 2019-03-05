若北京當局要求 專家：華為別無選擇 只能交出數據

即使華為一再澄清，仍無法消弭「替中國從事間諜活動」的質疑；專家認為，華為無力拒絕來自中國政府或共產黨的命令，「不得不交出對方要求的數據」。

1 月中旬，華為創始人任正非打破沉默，否認華為替中國從事間諜活動，「我愛國、支持共產黨，但我不會做傷害世界的事情。」

當時任正非強調，華為只是美中貿易衝突中的一粒芝麻種子，若美國不希望華為進入「某些市場」，他願意有所退讓；此外，在涉及網路安全、隱私的領域，華為始終和客戶站在同一邊。

儘管創始人「掛保證」，來自美方的質疑，卻未曾消失；美國國務院主管網路安全事務官員 Rob Strayer，上週於「世界通訊大會」(MWC) 表示，華為的 5G 設備，恐使美國及其盟國，面臨「中國間諜風險」，「華為在玩兩面手法搞欺騙」。

紐約大學法學教授 Jerome Cohen 在接受 CNBC 採訪時指出，華為無力抵抗來自中國政府或中國共產黨的命令，「華為將不得不交出對方要求的數據，配合執行相關監視活動。」

Cohen 稱，除現行法令約束外，政治現實和黨國經濟的組織結構，也控制著華為。

中國全國人大發言人張業遂日前表示，根據中國《國家情報法》，組織和公民有支持、協助和配合國家情報工作的義務。

英國諾丁漢大學中國問題專家 Martin Thorley 直言，像華為這種規模的公司，若未經常與共產黨互通有無，就無法在中國獲得成功，「對華為來說，反抗來自共產黨的要求，需要近乎魯莽的勇氣；當你的對手是警察、媒體、司法機構和政府時，你會怎麼做？」