台股盤後—鴻海失守所有均線 指數回測月線、10200點關卡

歐洲央行下修經濟成長展望，美股、亞股持續陷入修正，台股今 (8) 日終場下挫 69.93 點或 0.68%，收在 10241.75 點，其中鴻海跌破所有均線，台積電也只剩下季線尚未失守，今日成交金額 1046 億元，量能依舊略顯不足。

今日台積電以及鴻海均有 1% 以上的跌幅，台積電下跌 1.7%，收在 230 元，跌破季線外所有均線，鴻海下跌 1.3%，收在 70.7 塊，更是失守所有均線，而大立光終場僅小跌 0.11%，收在 4485 元，三王中跌幅最小。

其他大型股方面，美食 - KY 下跌近 6%，也拖累觀光指數走弱，另外工具機雙雄亞德克 - KY 下跌超過 5.9%，上銀也有 2.7% 的跌幅，成為盤面上較弱的族群。

不過在大盤走弱下，擁有題材的個股價值顯現，臻鼎 - KY 挾著打進蘋果供應鏈的氣勢，今天逆勢走揚逾 1.9%，群光也挾著配發 3.8 元現金股利，坐擁高殖利率題材，今日股價上漲 2%，表現相對有撐。

而相較加權指數表現弱勢，中小型股為主的櫃買指數，在美時、穩懋、環球晶等由黑翻紅帶動下，今日逆勢收紅，終場小漲 0.08 點或 0.06%，136.37 點作收。

法人指出，目前國際股市進入修正階段，台股連日成交量在 1000 億元左右，顯現也同步進入量縮整理格局，今日來看，10200 點以及月線關卡尚有支撐，接下來應該會在月線附近進行震盪，可多關注擁有轉機或是高殖利率的個股。