八年任期行將結束 歐洲央行總裁德拉吉任內未曾升息

歐洲央行總裁德拉吉的八年任期即將於 10 月底結束，經濟學家預期他極可能在去職前，仍不會升息。

1 月，歐洲央行重申，至少在夏季結束前，不會變動利率。目前歐洲央行的存款利率為 - 0.4%，主要貸款利率為 0%。

德拉吉於 2011 年就任歐洲央行總裁，也開始了降息行動。在歐元區債務危機期間，歐洲央行持續降息，還採取了非常措施，包括 2015 年推出購債計畫，即所謂的量化寬鬆 (QE)。此一購債計畫於 12 月宣告結束。

由於經濟數據遲緩，貿易擔憂，及德拉吉即將去職，預期 2019 年，歐洲央行仍不致開始升息。但有經濟學家擔憂，利率如此之低，若經濟情況大幅惡化，歐洲央行恐少有操作空間。

Pantheon 總體經濟公司分析師維特森 (Claus Vistesen) 指出，預期德拉吉於今年下半年不會升息，因為他不希望重蹈前任歐洲央行總裁的錯誤政策。歐洲央行前任總裁特里謝於 2011 年上半年兩度升息，但下半年因歐元區債務危機惡化，轉而降息。

但維特森說，投資人可能不了解，決策官員極不希望存款利率停留在 - 0.4% 的低點，因為若經濟進一步下滑，央行將缺少降息空間。

他說：「我們預期未來 6 至 12 個月，歐洲央行將會推升存款利率，但也擴大定向長期再融資操作 (TLTRO)，釋出資金。」但他強調，只有在歐元區經濟數據回穩的情況下，這種情況才會發生。

Oppenheimer 基金經理人羅吉斯 (Alessio de Longis) 亦說：「我不認為歐洲央行今年會升息，歐洲央行可能再度進行長期再融資操作(LTRO)，但市場已有所反應。」