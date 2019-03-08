〈群益期貨〉史上最強分析師「川普招牌」有些掉漆了

川金會破局，雖然川普說和金正恩的會面很溫暖，但消息卻傳出北韓核試再度重啟，不聽話的孩子，始終還是不聽話，川普並沒有馴服了他。

從華為事件來看，美國為首的五眼聯盟，包括加拿大、澳洲、紐西蘭及英國也開始出現瓦解的現象，包括紐西蘭及英國都重新評估採用華為 5G 的相關產品。關於孟晚舟的引渡，孟晚舟已對加拿大政府、加拿大邊境服務局及聯邦警察提起訴訟、華為整版廣告耳聽為虛登陸美國、華為起訴美國政府違憲，美國「入侵我們的服務器和郵件」，華為化被動轉主動，3 月 6 日，孟晚舟出席引渡庭時僅 17 分鐘就結束，下一次聽證會延至 5 月 8 日舉行，當中美貿易談判美國以中國動用國家力量不論是補貼、關稅壁壘或設障礙防礙公平競爭時，美國針對華為的事情正好落下話柄，中國正好可以「以子之矛，攻子之盾」。

史上最強分析師最近砲口對準聯準會主席鮑威爾，暗指美元太強，防礙美國的出口競爭力、油價太貴，全球禁不起高油價，都未能如願，招牌似乎有些掉漆了，但其實最可怕的不是沒有投票權的外國人，而是有投票權的美國人，川普執意 2020 年要蓋美墨邊境牆，甚至提出國家緊急狀態，美國眾議院以 245:182 表決通過阻止川普緊急狀態議案，其中有 13 名共和黨議員跑票，還要再送參院表決，參議院共和 53 席對民主 47 席，只要有 4 名跑票即可獲得通過。但是川普揚言要動用總統否決權，聲量下降的川普現在可是腹背受敵。

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