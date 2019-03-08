六角擬每股配息4.5元 力拚今年獲利成長優於營收成長

六角 (2732) 全球化佈局及併購瑞里股權戰略奏效，六角去年全年營收 38.6 億元創新高，營業淨利 2.84 億元，稅後淨利 1.67 億元，EPS 4.46 元。六角董事會同時通過 2018 年度盈餘分配案，將配發現金股利 4.5 元，以昨日收盤價 83 元計算，現金殖利率達 5.4%。六角表示，去年獲利表現微幅成長，主因去年進行旗下品牌汰弱留強政策，陸續提列子公司王座國際與澳洲 Infinite Plus Pty. Ltd 虧損店的閉店費用，已於去年全數提列完畢，但營收與稅後淨利雙創歷史新高。



六角提到，「Chatime 日出茶太」持續深耕國際市場，2019 年將延續強勁成長，預期印尼總店數上看 300 家，澳洲有望達成 150 店家數，菲律賓也將步入百店行列；加上與中國杭州瑞里股權戰略合作，今年六角旗下全品牌，全球店家數可望在上半年即能超過 2,500 家。



六角轉投資持有 60% 股權的杭州瑞里，今年仍著重旗下「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌的經營展店，同時為加強並開拓西南地區商機，成立雲南昆明物流倉儲。另六角持股 74%，以餐食為主的王座國際，旗下四大餐食品牌在過去兩年大舉展店，已達一定經濟規模，今年新品牌「勝牛」將是展店重心。



展望 2019 年，六角對整體營運表現看法樂觀，在於去年「Chatime 日出茶太」的國際佈局將帶來明顯助益，並預期在完成品牌汰弱留強，且閉店費用已於去年全數提列後的零包袱情況下，藉由調整體質可望獲利成長率將高於營收成長率。

