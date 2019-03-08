奇力新、禾伸堂2月營收月減三成 電感訂單有望逐步回溫

受到 2 月工作天數減少影響，奇力新 (2456)、禾伸堂 (3026)2 月營收皆較上月減少近三成。奇力新 2 月營收 9.98 億元，月減 30.13%，年增 27.84%。禾伸堂 2 月營收 7.86 億元，月減 28.75%，但與去年 2 月營收相當；累計 1-2 月營收 18.88 億元，年減 3.30%。從個別公司來看，奇力新本月個別營收 3.32 億元，月減 30.59%，年增 12.24%。美磊本月營收 1.67 億元，月減 37.17%，年增 7.12%。美桀本月營收 8300 萬元，月減 36.16%，年減 18.87%。



奇力新指出，上述三家電感公司，本月營收皆因季節性因素較上月減少，美桀因英特爾 CPU 中低階仍舊缺料，無法完全滿足市場需求，致本月營收較去年同期減少外，奇力新及美磊皆較去年同期成長，且訂單已有回升跡象，顯示電感市場已逐漸復甦。



旺詮本月營收 2.36 億元，月減 31.39%，年減 24.87%。本月營收減少主因供應鏈庫存去化仍在進行，惟訂單已有回升跡象，預計在供應鏈庫存去化完成後，電阻巿場可望回溫。



飛磁本月營收 1.80 億元，月減 14.45%，主因為 2 月出貨天數少，此為正常季節性因素，但因去年下半年產能去瓶頸已完成，出貨持續增加，因此仍較去年同期成長 5.58%，為今年連續二個月營收較去年同期呈正成長。



展望未來，奇力新表示，雖全球景氣仍受到中美貿易爭議不確定因素之影響，但預估今年上半年將有可能緩解，而電感可望在車用市場、人工智慧及 5G 領域中持續推升營收，電阻預計在供應鏈庫存去化之不利因素去除後，市場可望回溫。今年奇力新集團預計仍將會有不錯之成長動能。